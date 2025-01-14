Вірус папіломи людини – це ціла категорія генетично неоднорідних вірусів, які вражають шкіру та слизові оболонки. Як наслідок, на їх поверхні виникають бородавки, папіломи чи кондиломи – новоутворення, що можуть бути доброякісними або злоякісними. Тобто з часом вони можуть стати причиною розвитку пухлини.

Найчастіше вірус папіломи людини асоціюється з розвитком раку шийки матки. Проте він може спричиняти й косметичні дефекти. Тому помітивши будь-які прояви зараження, важливо пройти обстеження та лікування при необхідності. Детальніше про аналіз на ВПЛ можна дізнатися на сторінці https://nikolab.com.ua/uk/prices/13431-2/.

Особливості вірусу папіломи людини

Зазвичай інфекція, спричинена ВПЛ, протікає без характерних симптомів. Тому пацієнт часто дізнається про наявність в організмі вірусу випадково при появі косметичних недоліків (папілом) або тоді, коли діагностують онкологію чи передраковий стан.

ВПЛ діагностують у людей різного віку та статі. Але основна категорія пацієнтів – молоді люди 18-30 років. Це пояснюється активним сексуальним життям у цей період, а також частою зміною статевих партнерів, які й стають причиною інфікування. Адже статевий шлях зараження вірусом папіломи людини вважається найбільш розповсюдженим.

Розвиток ВПЛ в організмі людини відбувається в декілька етапів:

Репродуктивна стадія. Збудник потрапляє до організму людини через пошкоджені клітини шкіри чи слизової оболонки, де відбувається процес його розмноження. Інтегративна стадія. Вірус потрапляє до клітинного геному, трансформуючи уражену клітину. Через це вона починає активно ділитись, формуючи пухлинне новоутворення. Папілома має вигляд невеликого наросту над поверхнею шкіри.

Але інколи вірус не знаходить позитивних умов для свого розвитку й не переходить до другої стадії. У такому випадку жодних патологічних змін в організмі не відбувається. Тоді людина залишається носієм цього збудника та може інфікувати інших людей.

Інкубаційний період вірусу папіломи людини досить тривалий та може досягати 1 року. У жінок прояви хвороби виникають швидше, ніж у чоловіків. Людина може заразитися одним або одразу декількома типами.

Дуже часто організм самостійно знищує вірус впродовж декількох років за умови, що у людини сильний імунітет. Але при цьому ризик повторного інфікування завжди зберігається. Це може бути ураження тим самим або іншим штамом ВПЛ.

Причини розвитку ВПЛ

Хвороби, пов’язані із зараженням вірусом папіломи людини, мають латентний початок та хронічний розвиток. І лише на завершальному етапі спостерігається формування новоутворення (злоякісного або доброякісного). Джерелом інфікування стає носій ВПЛ. Шлях передачі вірусу може бути контактний, статевий (найбільш розповсюджений) та вертикальний (від матері до дитини в процесі пологів).

Вірус папіломи людини є єдиним, який не потрапляє у кров, тому після інфікування не розвивається запальний процес. Потрапити до клітини він може через ушкодження на шкірі, коли місцевий імунітет ослаблений.

Сьогодні лікарям відомо про існування понад 100 різних штамів ВПЛ. Приблизно 40 із них можуть передаватися лише статевим шляхом. До факторів ризику зараження ВПЛ відносяться:

незахищений статевий акт;

ранній початок статевого життя;

чисельні аборти;

зниження імунітету під час вагітності;

імунодефіцитні стани, в тому числі ВІЛ, проходження терапії з використанням цитостатиків, імунодепресантів після пересадки органів, променевої терапії та ін.;

часта зміна статевих партнерів;

наявність штаму вірусу з високою онкогенністю;

хронічні хвороби в анамнезі;

зловживання алкоголем, наркотична залежність, куріння;

зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом;

стрес;

інфікування декількома штамами вірусу одночасно;

недостатня особиста гігієна, використання чужих рушників, бритви;

авітаміноз;

виснаження організму;

низький соціальний статус.

Симптоми ВПЛ

Особливістю ВПЛ є те, що після інфікування він може тривалий час перебувати в латентному стані й клінічно не проявлятися. На те, що в організмі людини присутній вірус, можуть вказувати:

почервоніння шкіри на окремих ділянках;

свербіж;

поява патологічних наростів на шкірі чи слизових оболонках;

біль та неприємні відчуття під час статевого акту.

До суб’єктивних симптомів ВПЛ також відносяться:

поява поодиноких або множинних новоутворень;

тріщини на шкірі, які можуть боліти та кровоточити;

відчуття болю чи печіння під час сечовипускання, висипання біля уретри.

До новоутворень, пов’язаних з вірусом папіломи людини, також відносяться:

плями сірого, рожевого чи коричневого відтінку на шкірі;

бородавки;

гострокінцеві кондиломи;

бовеноїдальний папульоз;

великі кондиломи Бушке-Левенштайна.

До небезпечних ознак ВПЛ лікарі відносять такі прояви:

швидка втрата ваги;

біль у спині та в області тазу, що спостерігається на постійній основі;

постійне відчуття втоми та надмірна слабкість;

набряк кінцівок.

Небезпека вірусу папіломи людини полягає в тому, що він може провокувати різноманітні ускладнення, до яких належать:

рак шийки матки;

злоякісні пухлини ротоглотки, піхви, прямої кишки, статевого члена у чоловіків;

папіломатоз дихальних шляхів;

утруднення статевого акту у разі виникнення великої кількості гострокінцевих кондилом;

гнійно-септичні ускладнення.

Діагностика та лікування

Підтвердити інфікування ВПЛ можна за допомогою таких сучасних методів діагностики:

імуноферментний аналіз крові;

digine-тест для визначення онкогенності штаму;

ПЦР-діагностика.

Жінкам додатково призначається кольпоскопія та цитологічного дослідження мазка з піхви.

Специфічного лікування вірусу папіломи людини не існує. Але є можливість знизити його активність, що дозволяє підвищити шанс на стійку ремісію та уникнути небажаних ускладнень. При необхідності пацієнтам призначається курс противірусних засобів, імуномодуляторів та вітамінів. Окремо проводиться курс симптоматичного лікування, що полягає у видаленні новоутворень. Видаляти нарости самостійно не можна через ризик негативного розвитку хвороби.

Щоб уникнути зараження ВПЛ, варто вести здоровий спосіб життя, повноцінно відпочивати, укріплювати імунітет, дотримуватися правил особистої гігієни та серйозно відноситися до вибору статевих партнерів, а також користуватися бар’єрними методами контрацепції.

ВПЛ може тривалий час не проявлятись і при цьому викликати серйозні проблеми та ускладнення. Тож лікарі радять періодично проходити обстеження та здавати аналіз на виявлення вірусу в організмі.

Здати аналіз на ВПЛ можна в лабораторії Ніколаб https://nikolab.com.ua/uk/. Матеріалом для дослідження може бути сеча або зішкріб зі шкіри чи слизової оболонки. Термін виконання аналізу становить 2 дні. Сучасне оснащення та професіоналізм фахівців – найкраща гарантія точності результатів.