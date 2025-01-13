Поліція затримала молодих хлопців за зрізання дерев

Кримінальні правопорушення проти довкілля були зафіксовані на території Козлівської та Зборівської громад.

Під час профілактичного відпрацювання співробітники сектору водної поліції Тернопільського райуправління поліції поблизу села Покропивна Козлівської громади виявили двох чоловіків, які бензопилою зрізали дерева. У ході перевірки з’ясувалося, що вони не мали дозвільних документів на порубку. Правопорушники — 19-річний і 20-річний жителі Озернянської громади Тернопільського району. У них вилучено незаконно зрізану деревину та дві бензопили.

Незаконну порубку дерев було зафіксовано в селі Оліїв Зборівської громади. Причетним до протиправного виявився 31-річний місцевий житель.

У селі Ярчівці Зборівської громади поліцейські виявили 51-річного чоловіка, який вантажив зрізану за допомогою бензопили деревину на самоскид. У нього також не було дозвільних документів на порубку.

Відомості за усіма фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від штрафу до 3 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.