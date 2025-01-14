За вчинення тяжкого злочину розшукують Дмитра Хомʼяка

Увага! Поліцейські розшукують зловмисника, підозрюваного у вчиненні тяжкого злочину!

Працівники Чортківського районного управління поліції встановлюють місцеперебування Хом’яка Дмитра Івановича, 1976 року народження, жителя села Новосілка Бучацької громади. Чоловік підозрюється у вчиненні тяжкого злочину та переховується від правоохоронних органів.

Прикмети: зріст близько 170 см, середньої статури, коротке темне волосся із сивиною.

Одягнений у довгу тканинну сіру куртку з капюшоном.

Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукуваного чи знаєте про його місцеперебування, телефонуйте за номерами: 098-637-88-48, 097-176-96-16 або на спецлінію 102!