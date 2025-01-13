Ще один Герой став Янголом – загинув Іван Конопельський з Тернопільщини

Спустошуючі наслідки війни продовжують ятрити наші серця. В черговий раз у скорботні й жалобні шати огортається Білобожницька громада, повідомляють у селищній раді. Ще один Герой, ставши янголом, поповнив лави Небесного Війська.

Сьогодні, 13 січня 2025 року, від отриманих напередодні поранень при безпосередній участі в бойових діях у районі населеного пункту Степове Запорізької області, в лікарні міста Запоріжжя зупинилось серце жителя села Джуринська Слобідка, водія 1-го відділення охорони, солдата КОНОПЕЛЬСЬКОГО Івана Михайловича (19.10.1992 р. н.)

Висловлюємо щирі співчуття матері, братам, всім родичам і близьким загиблого Героя. Спільно зі всією родиною розділяємо цей нестерпний біль втрати.

Про дату зустрічі та чин похорону Героя повідомимо додатково.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ!