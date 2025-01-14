Хвилина мовчання на честь Федора ЛОПАЦЬКОГО

Федір ЛОПАЦЬКИЙ був турботливим батьком двох дітей та люблячим чоловіком. У мирному житті він будував своє родинне гніздо у селі Степанівка на Хмельниччині, куди переїхав у 2002 році.



Коли у 2014 році країна покликала на захист, Федір не вагаючись став до лав 128-ї гірсько-піхотної бригади. З літа того ж року він мужньо боронив східні рубежі України.



25 січня 2015 року біля села Санжарівка на Донеччині відбувся запеклий бій. Федір разом із побратимами героїчно відбивав атаки ворога, знищивши три танки противника. На жаль, той бій став для нього останнім.



За особисту мужність нагороджений орденом “За мужність” III ступеня та удостоєний звання “Почесний громадянин Тернопільської області”.



У глибокій скорботі залишились дружина та двоє дітей, для яких він назавжди залишиться люблячим батьком і справжнім захисником.

Поділіться:









