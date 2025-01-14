14:36 | 14.01.2025
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У Бучачі водійка авто збила пішохода

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До лікарні із тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жінку. Травми вона отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди. 

Поліцію та медиків на місце аварії викликала очевидець події. 

Автопригода трапилася 13 січня у Бучачі на вулиці Галицька близько 18:40. Водійка автомобіля Opel Astra на пішохідному переході збила жінку.

Потерпіла – місцева жителька 1955 року народження. Її госпіталізували. Кермувальниця попередньо твереза, але у неї взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка. 

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