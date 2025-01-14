У Бучачі водійка авто збила пішохода

Поліцію та медиків на місце аварії викликала очевидець події.

Автопригода трапилася 13 січня у Бучачі на вулиці Галицька близько 18:40. Водійка автомобіля Opel Astra на пішохідному переході збила жінку.

Потерпіла – місцева жителька 1955 року народження. Її госпіталізували. Кермувальниця попередньо твереза, але у неї взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.