Україна надала згоду на ексгумацію у квітні польських жертв на Тернопільщині

Україна надала згоду польській стороні на проведення у квітні ексгумаційних робіт польських жертв Волинської трагедії, які загинули в 1945 році.

Ексгумаційні роботи з польського боку вестимуть фахівці фундації «Свобода і демократія», які два роки тому в результаті пошукових робіт виявили останки загиблих у Пужниках в Тернопільській області, передає Укрінформ з посиланням на Rmf24.pl.

Заступник голови фундації «Свобода і демократія» Мацей Данцевич повідомив, що у результаті пошукових робіт, проведених у 2022 році, поблизу колишнього кладовища виявлено братську могилу з численними людськими останками. В результаті ексгумаційних робіт останки буде видобуто із землі і їх дослідять польські археологи й антропологи. За словами представника фундації, спеціалісти вже отримують генетичний матеріал від нащадків жертв з Пужників.

Як зазначає польське видання, трагічні події у Пужниках, в результаті яких загинули близько 80 місцевих жителів, трапилися в лютому 1945 року.