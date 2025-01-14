Гинуть ті, хто мав би ще жити, – Тернопільщина втратила захисника Сергія Попко

Боже, зупини цю війну! Бо гинуть ті, хто мав би ще жити, хто недомріяв, недолюбив…

В скорботі Хоростківська громада. 10 січня 2025 року, виконуючи бойове завдання на Покровському напрямку, загинув Сергій ПОПКО, житель села Великий Говилів, 2001 року народження. Повідомляє Чортківська військова адміністрація.

Назавжди 24… Гине цвіт української нації…

Сергій закінчив Великоговилівську загальноосвітню школу та Хоростківський сільськогосподарський ліцей. У 2020 році переїхав до Борисполя, де працював будівельником. А на захист рідної землі він встав ще 15 березня 2022 року.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.

Хай вічно горить свіча пам’яті!

Світлого і благословенного польоту душі твоїй, вірний сину України!