Нові призначення у Тернопільській військовій адміністрації: зміни серед заступників голови

Сьогодні, 14 січня, під час брифінгу голова Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода розповів про оновлення у складі своїх заступників. За його словами, адміністрація повинна мати п’ять заступників, і зараз тривають активні кадрові зміни.



До цього часу в команді Негоди працювали Павло Журба, Володимир Важинський та Степан Куйбіда. Однак 13 січня Володимира Важинського було звільнено. Це сталося не за власним бажанням, як він раніше заявляв у своїх дописах у соціальних мережах, а згідно із законодавством.



Того ж дня Кабінет Міністрів України призначив Тараса Пастуха на посаду заступника голови Тернопільської ОВА. Він уже офіційно приступив до виконання своїх обов’язків.



Окрім цього, голова адміністрації повідомив, що очікується призначення ще одного заступника. За його словами, відповідне рішення може бути погодженим сьогодні.



Нагадаємо, Тернопільська обласна військова адміністрація відіграє важливу роль у забезпеченні стабільності та безпеки регіону під час воєнного стану. Нові призначення спрямовані на зміцнення управлінської команди та підвищення ефективності роботи адміністрації.



Інформація про ще одного заступника, якого мають затвердити, поки залишається невідомою.

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