189 наших Героїв повернулись додому!

Сьогодні в межах спільної роботи з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими маємо неймовірні новини! Повідомляє омбудсман Дмитро Лубінець. Напередодні Нового року, Україна зустрічає своїх Захисників, які пройшли через випробування російського полону, а нині — дихають на повні груди на рідній землі. Це не просто повернення — це справжній тріумф людської волі, незламного духу та сили нашої нації!

Це Захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного. Воїни обороняли нашу державу на різних напрямках.

Серед повернутих: нацгвардійці, у тому числі «азовці», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі.

Загально від початку повномасштабного вторгнення додому повернулося 3956 українців.

Із перших секунд на рідній землі їх оточує лагідний дух свободи, який розвіває прапори на плечах. А з мобільних телефонів чути голоси близьких, які чекали їх кожного дня.

Держава подбає про те, щоб відновити банківські картки та документи. А лікарі ретельно оглянуть їх стан та нададуть всю необхідну допомогу. Вони зроблять усе, щоб кожен воїн відновив не лише своє фізичне здоров’я, а й духовні сили.

Україна — сильна своїми людьми, і сьогодні ми святкуємо кожне повернення додому, як ще один крок до спільної мети.