Кабмін погодив призначення Тараса Пастуха на посаду заступника голови Тернопільської ОВА

Кабінет Міністрів України погодив призначення Тараса Тимофійовича Пастуха на посаду заступника голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Відповідне рішення було ухвалено 13 січня 2025 року. Очікується, що Тарас Пастух буде відповідати за координацію військових питань, стратегічного планування та відновлення області після наслідків війни.

Тарас Пастух має значний досвід як у державному управлінні, так і у військовій службі, що робить його призначення важливим кроком у зміцненні керівництва регіону.

Біографія Тараса Пастуха:

Тарас Тимофійович Пастух народився 20 березня 1978 року в Тернополі. Має дві вищі освіти: закінчив Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя за спеціальністю «комп’ютерні науки» та Тернопільський національний економічний університет за спеціальностями «правознавство» та «фінанси».

Кар’єра:

•2006–2009 роки: депутат Тернопільської обласної ради.

•2008–2010 роки: голова Бучацької районної державної адміністрації.

•2014 рік: доброволець у Збройних силах України, служив у розвідувальній роті 128-ї гірсько-піхотної бригади під час Антитерористичної операції на сході України.

•2014–2019 роки: народний депутат України 8-го скликання від партії «Об’єднання Самопоміч», представляв 163-й округ (м. Тернопіль).

У Верховній Раді був активним у питаннях національної безпеки, децентралізації та соціального захисту військовослужбовців.

Особисте життя:

Одружений. Разом із дружиною Іриною виховує чотирьох дітей: сина Ярослава, доньку Анастасію та двійнят Христину і Софію.

Призначення Тараса Пастуха на посаду заступника голови Тернопільської ОДА відзначається як повернення досвідченого управлінця до активної роботи в державній сфері.