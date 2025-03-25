Під час виконання бойового завдання загинув Михайло Франків з Тернопільщини

Знову горе прийшло на рідні терени. Білобожницька громада втратила ще одного Героя, повідомляють у селищній раді.

В глибокому смутку та скорботі схиляємо голови…

Сьогодні, 25 березня 2025 року, під час виконання бойового завдання по стримуванню російської агресії на позиціях поблизу населеного пункту Дмитрівка Сумської області загинув уродженець села Полівці, що проживав у місті Чорткові, молодший сержант, командир інженерно-саперного відділення ФРАНКІВ Михайло Антонович (30.08.1970 р. н.)

Висловлюємо щирі співчуття матері, дружині, сестрі, двом синам, всім родичам і близьким загиблого Героя. Спільно зі всією родиною розділяємо цей нестерпний біль втрати.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ!