Ларингіт і фарингіт: відмінності та методи лікування

Ларингіт і фарингіт — це два поширених захворювання верхніх дихальних шляхів, які можуть спричиняти дискомфорт і неприємні симптоми. Попри схожість у проявах, ці хвороби вражають різні частини горла та мають свої особливості перебігу. Ларингіт — це запалення гортані, яке часто супроводжується осиплістю або повною втратою голосу. Фарингіт — це запалення слизової оболонки глотки, що викликає біль у горлі та подразнення. Обидва захворювання можуть бути викликані вірусними або бактеріальними інфекціями, а також впливом несприятливих факторів, таких як переохолодження, куріння, вдихання забрудненого повітря чи надмірне навантаження на голосові зв’язки. Лікування залежить від причини хвороби й передбачає усунення симптомів і запалення. Деякі засоби однаково ефективні в обох випадках — наприклад, Деквадол, який зменшує біль та запалення.

У чому різниця

Між цими хворобами виділяють кілька основних відмінностей:

Локалізація запалення. Ларингіт вражає гортань і голосові зв’язки, тоді як фарингіт — слизову оболонку глотки. Основні симптоми. Ларингіт проявляється осиплістю голосу, кашлем і болем під час розмови, а фарингіт супроводжується першінням у горлі, болем при ковтанні та сухістю в роті. Причини виникнення. Ларингіт часто розвивається через перенапруження голосових зв’язок або вплив шкідливих чинників (дим, пил, холодне повітря), а фарингіт частіше спричинений вірусними чи бактеріальними інфекціями. Характер кашлю. Ларингіт супроводжується сухим «гавкаючим» кашлем через подразнення голосових зв’язок, а при фарингіті кашель менш виражений, але може з’явитися внаслідок подразнення слизової. Зміни голосу. При ларингіті голос може стати хриплим або зовсім зникнути, тоді як при фарингіті голосові зв’язки зазвичай не страждають, і голос залишається незмінним. Температура тіла. При вірусному фарингіті часто підвищується температура, а ларингіт може проходити без лихоманки, якщо не спричинений інфекцією.

Відрізняється і лікування — ларингіт потребує голосового спокою та інгаляцій, а фарингіт — полоскань горла й місцевих антисептиків.

Як лікують ці захворювання

У лікуванні застосовують такі методи, як:

голосовий спокій; зволоження повітря; полоскання горла; інгаляції; вживання теплого пиття; противірусні або антибактеріальні препарати; таблетки та льодяники для розсмоктування; жарознижувальні засоби; відхаркувальні засоби; зміцнення імунітету.

Ларингіт і фарингіт — це різні захворювання, які потребують правильного діагностування та відповідного лікування. Дотримання рекомендацій спеціаліста, створення сприятливих умов для одужання й комплексний підхід допоможуть швидше позбутися неприємних симптомів та уникнути ускладнень.