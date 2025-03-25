Ларингіт і фарингіт: відмінності та методи лікування
Ларингіт і фарингіт — це два поширених захворювання верхніх дихальних шляхів, які можуть спричиняти дискомфорт і неприємні симптоми. Попри схожість у проявах, ці хвороби вражають різні частини горла та мають свої особливості перебігу. Ларингіт — це запалення гортані, яке часто супроводжується осиплістю або повною втратою голосу. Фарингіт — це запалення слизової оболонки глотки, що викликає біль у горлі та подразнення. Обидва захворювання можуть бути викликані вірусними або бактеріальними інфекціями, а також впливом несприятливих факторів, таких як переохолодження, куріння, вдихання забрудненого повітря чи надмірне навантаження на голосові зв’язки. Лікування залежить від причини хвороби й передбачає усунення симптомів і запалення. Деякі засоби однаково ефективні в обох випадках — наприклад, Деквадол, який зменшує біль та запалення.
У чому різниця
Між цими хворобами виділяють кілька основних відмінностей:
- Локалізація запалення. Ларингіт вражає гортань і голосові зв’язки, тоді як фарингіт — слизову оболонку глотки.
- Основні симптоми. Ларингіт проявляється осиплістю голосу, кашлем і болем під час розмови, а фарингіт супроводжується першінням у горлі, болем при ковтанні та сухістю в роті.
- Причини виникнення. Ларингіт часто розвивається через перенапруження голосових зв’язок або вплив шкідливих чинників (дим, пил, холодне повітря), а фарингіт частіше спричинений вірусними чи бактеріальними інфекціями.
- Характер кашлю. Ларингіт супроводжується сухим «гавкаючим» кашлем через подразнення голосових зв’язок, а при фарингіті кашель менш виражений, але може з’явитися внаслідок подразнення слизової.
- Зміни голосу. При ларингіті голос може стати хриплим або зовсім зникнути, тоді як при фарингіті голосові зв’язки зазвичай не страждають, і голос залишається незмінним.
- Температура тіла. При вірусному фарингіті часто підвищується температура, а ларингіт може проходити без лихоманки, якщо не спричинений інфекцією.
Відрізняється і лікування — ларингіт потребує голосового спокою та інгаляцій, а фарингіт — полоскань горла й місцевих антисептиків.
Як лікують ці захворювання
У лікуванні застосовують такі методи, як:
- голосовий спокій;
- зволоження повітря;
- полоскання горла;
- інгаляції;
- вживання теплого пиття;
- противірусні або антибактеріальні препарати;
- таблетки та льодяники для розсмоктування;
- жарознижувальні засоби;
- відхаркувальні засоби;
- зміцнення імунітету.
Ларингіт і фарингіт — це різні захворювання, які потребують правильного діагностування та відповідного лікування. Дотримання рекомендацій спеціаліста, створення сприятливих умов для одужання й комплексний підхід допоможуть швидше позбутися неприємних симптомів та уникнути ускладнень.