Шумськ готується до відключення води: водонапірна вежа потребує негайного ремонту
Центральна водонапірна вежа Шумська, яка забезпечує більшість міста водою, перебуває у критичному стані та потребує капітального ремонту. Щороку резервуар вежі протікає все більше, а цьогорічні морози ще більше погіршили ситуацію. Повідомляють у міській раді.
‼️ Ремонтні роботи неможливо провести без тимчасового відключення води, адже альтернативної мережі наразі немає. Для виконання ремонту необхідно залучити спеціалізовану організацію.
Що вже вирішено?
✅ Створення альтернативного водопостачання на вул. Українській (в’їзд у с. Бриків). Паралельно тут прокладуть нову гілку водопостачання для мешканців, які постійно стикаються з проривами.
✅ Забезпечення якісною водою мешканців вул. Чирянка та вул. Шевченка.
- Вода на вул. Чирянка зараз надходить із вежі колишнього цегельного заводу, але через хаотичні підключення та нестабільність системи якість водопостачання погіршується.
- Водонапірна вежа на вул. Шевченка не має достатнього ресурсу, а якість води не відповідає нормам.
- Рішення: підключити ці вулиці до центральної водонапірної вежі, що забезпечує якісну питну воду.
📌 Також заплановано реорганізацію водопостачання у селах Бриків, Тилявка, Сураж і Круголець.
🛠 Процес модернізації є складним і тривалим, однак уже триває розробка проєктної документації та пошук фінансування.
💬 Зауваження та пропозиції можна надсилати до міської ради або за телефоном:
📞 +380 (98) 274 47 31.