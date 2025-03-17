Шумськ готується до відключення води: водонапірна вежа потребує негайного ремонту

Центральна водонапірна вежа Шумська, яка забезпечує більшість міста водою, перебуває у критичному стані та потребує капітального ремонту. Щороку резервуар вежі протікає все більше, а цьогорічні морози ще більше погіршили ситуацію. Повідомляють у міській раді.

‼️ Ремонтні роботи неможливо провести без тимчасового відключення води, адже альтернативної мережі наразі немає. Для виконання ремонту необхідно залучити спеціалізовану організацію.

Що вже вирішено?

✅ Створення альтернативного водопостачання на вул. Українській (в’їзд у с. Бриків). Паралельно тут прокладуть нову гілку водопостачання для мешканців, які постійно стикаються з проривами.

✅ Забезпечення якісною водою мешканців вул. Чирянка та вул. Шевченка.

Вода на вул. Чирянка зараз надходить із вежі колишнього цегельного заводу, але через хаотичні підключення та нестабільність системи якість водопостачання погіршується.

Водонапірна вежа на вул. Шевченка не має достатнього ресурсу, а якість води не відповідає нормам.

Рішення: підключити ці вулиці до центральної водонапірної вежі, що забезпечує якісну питну воду.

📌 Також заплановано реорганізацію водопостачання у селах Бриків, Тилявка, Сураж і Круголець.

🛠 Процес модернізації є складним і тривалим, однак уже триває розробка проєктної документації та пошук фінансування.

💬 Зауваження та пропозиції можна надсилати до міської ради або за телефоном:

📞 +380 (98) 274 47 31.