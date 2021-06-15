На Чортківщині відбудеться військово-патріотична теренова гра “Чортківська офензива”

Теренова гра “Чортківська офензива” – це таборування тривалістю два з половиною дні, під час якого проходять змагання у фізичних, інтелектуальних та творчих етапах, важливим елементом є командна робота.

На учасників чекає атмосферна ватра-знайомство, після якої розпочнеться теренова гра місцями Національно-визвольних змагань, а також дві гутірки,одна з яких буде історичною, а інша про легенду бою.

Метою проведення заходу є : формування у старшокласників світоглядних орієнтирів, заснованих на національних ідеях, принципах людської гідності, соціальної і громадської активності та власної відповідальності;формування прагнення бути сучасним українцем, який стає на шлях самовдосконалення та веде здоровий спосіб життя; виховання старшокласників на прикладі борців за волю України всіх поколінь, а зокрема героїв Національно-визвольних змагань 1917-1921 рр.

Коли: 18-20 червня

Де: поблизу с.Бичківці, Чортківського району

Вік учасників: 16-30 років.

Організатори: Громадська організація «Молодіжний Націоналістичний Конгрес – Тернопіль»,Тернопільська обласна державна адміністрація,Управління сім’ї та молоді Тернопільської ОДА.

Деталі за номером: +38 067 678 44 68, Василь-Яків.

Заповни анкету:

https://docs.google.com , виконай всі умови та стань учасником вже сьогодні!