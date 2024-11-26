На війні загинув Михайло Бурий з Тернопільщини

Кровопролитна війна з російськими окупантами забрала ще одне життя захисника-патріота з Іване-Пустенської територіальної громади. Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, виявивши стійкість та мужність, під час виконання бойового завдання з забезпечення оборони України 25 листопада 2024 року загинув командир зенітного ракетного взводу молодший лейтенант БУРИЙ Михайло Богданович, 1993 року народження, житель села Іване-Пусте, який захищав Україну з перших днів війни.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!

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