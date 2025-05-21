Загинув Герой з Тернопільщини — Володимир Боїло

Тернопіль знову в жалобі. Під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув наш земляк — Боїло Володимир Іванович. У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою, нескореністю та любов’ю до Батьківщини.

Його відвага, жертовність і незламна воля стали прикладом справжнього патріотизму. Володимир без вагань став на захист України, боронячи її свободу та незалежність ціною власного життя.

Громада міста, рідні та друзі втратили сильного, відданого, справжнього чоловіка. Його подвиг — неоціненний. А пам’ять про нього — вічна.

Щиро співчуваємо родині, близьким та побратимам Героя.

🕯️ Вічна та світла пам’ять захиснику України!

Герої не вмирають.