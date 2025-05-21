21:25 | 21.05.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі запрацюють пришкільні табори: де й коли відпочиватимуть діти влітку

Redaktor 0 Views Прокоментуй! , , , , , , , , ,

На черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради ухвалено рішення про створення мережі таборів з денним перебуванням на базі закладів освіти міста та громади. Такий крок спрямований на забезпечення повноцінного відпочинку, дозвілля і зайнятості дітей у літній період.

Цьогоріч у Тернополі відкриють пришкільні табори на базі дев’яти шкіл та двох комунальних закладів. Дітей очікують тематичні та профільні зміни, літні мовні школи, а також передбачене триразове харчування.

Табори працюватимуть у різні періоди — переважно з 2 по 27 червня. Деякі заклади організовують кілька змін, а також літні заняття у серпні. Нижче подаємо детальний графік:

📍 Графік роботи таборів у школах Тернополя

  • Ліцей №21 ім. Ігоря Герети
    І–IV зміни: 2.06–27.06 (чотири п’ятиденні зміни)
    ⏰ 9:00–17:00

  • ЗОШ №28
    І–IV зміни: 2.06–27.06 (чотири п’ятиденні зміни)
    ⏰ 9:00–17:00

  • Гімназія №30
    І зміна: 2.06–13.06
    ІІ зміна: 16.06–27.06
    ⏰ 9:00–17:00

  • Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа
    2.06–20.06
    ⏰ 9:00–16:00

  • СШ №5 з поглибленим вивченням іноземних мов
    2.06–13.06
    ⏰ 9:30–13:00

  • Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого
    2.06–13.06
    ⏰ 9:00–13:00

  • СШ №17 ім. Володимира Вихруща
    2.06–13.06
    ⏰ 9:00–13:00

  • ЗОШ №19
    1–4 класи: 2.06–6.06
    8–9 класи: 2.06–13.06
    ⏰ 9:00–13:00 (1–4 кл.), 10:00–13:00 (8–9 кл.)

  • Гімназія “Гармонія” (Галицький фаховий коледж)
    2.06–18.06
    ⏰ 10:00–14:00

  • Школа народних ремесел
    І зміна: 2.06–13.06
    ІІ зміна: 18.08–29.08
    ⏰ 10:00–14:00

  • Центр творчості дітей та юнацтва
    3.06–20.06
    ⏰ 10:00–14:00

🔎 Увага, батькам!
За детальною інформацією щодо умов участі, програм і набору дітей необхідно звертатися безпосередньо до адміністрації відповідного закладу освіти.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *