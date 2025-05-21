У Тернополі запрацюють пришкільні табори: де й коли відпочиватимуть діти влітку
На черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради ухвалено рішення про створення мережі таборів з денним перебуванням на базі закладів освіти міста та громади. Такий крок спрямований на забезпечення повноцінного відпочинку, дозвілля і зайнятості дітей у літній період.
Цьогоріч у Тернополі відкриють пришкільні табори на базі дев’яти шкіл та двох комунальних закладів. Дітей очікують тематичні та профільні зміни, літні мовні школи, а також передбачене триразове харчування.
Табори працюватимуть у різні періоди — переважно з 2 по 27 червня. Деякі заклади організовують кілька змін, а також літні заняття у серпні. Нижче подаємо детальний графік:
📍 Графік роботи таборів у школах Тернополя
-
Ліцей №21 ім. Ігоря Герети
І–IV зміни: 2.06–27.06 (чотири п’ятиденні зміни)
⏰ 9:00–17:00
-
ЗОШ №28
І–IV зміни: 2.06–27.06 (чотири п’ятиденні зміни)
⏰ 9:00–17:00
-
Гімназія №30
І зміна: 2.06–13.06
ІІ зміна: 16.06–27.06
⏰ 9:00–17:00
-
Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа
2.06–20.06
⏰ 9:00–16:00
-
СШ №5 з поглибленим вивченням іноземних мов
2.06–13.06
⏰ 9:30–13:00
-
Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого
2.06–13.06
⏰ 9:00–13:00
-
СШ №17 ім. Володимира Вихруща
2.06–13.06
⏰ 9:00–13:00
-
ЗОШ №19
1–4 класи: 2.06–6.06
8–9 класи: 2.06–13.06
⏰ 9:00–13:00 (1–4 кл.), 10:00–13:00 (8–9 кл.)
-
Гімназія “Гармонія” (Галицький фаховий коледж)
2.06–18.06
⏰ 10:00–14:00
-
Школа народних ремесел
І зміна: 2.06–13.06
ІІ зміна: 18.08–29.08
⏰ 10:00–14:00
-
Центр творчості дітей та юнацтва
3.06–20.06
⏰ 10:00–14:00
🔎 Увага, батькам!
За детальною інформацією щодо умов участі, програм і набору дітей необхідно звертатися безпосередньо до адміністрації відповідного закладу освіти.