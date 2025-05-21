У Тернополі запрацюють пришкільні табори: де й коли відпочиватимуть діти влітку

На черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради ухвалено рішення про створення мережі таборів з денним перебуванням на базі закладів освіти міста та громади. Такий крок спрямований на забезпечення повноцінного відпочинку, дозвілля і зайнятості дітей у літній період.

Цьогоріч у Тернополі відкриють пришкільні табори на базі дев’яти шкіл та двох комунальних закладів. Дітей очікують тематичні та профільні зміни, літні мовні школи, а також передбачене триразове харчування.

Табори працюватимуть у різні періоди — переважно з 2 по 27 червня. Деякі заклади організовують кілька змін, а також літні заняття у серпні. Нижче подаємо детальний графік:

📍 Графік роботи таборів у школах Тернополя

Ліцей №21 ім. Ігоря Герети

І–IV зміни: 2.06–27.06 (чотири п’ятиденні зміни)

⏰ 9:00–17:00

ЗОШ №28

І–IV зміни: 2.06–27.06 (чотири п’ятиденні зміни)

⏰ 9:00–17:00

Гімназія №30

І зміна: 2.06–13.06

ІІ зміна: 16.06–27.06

⏰ 9:00–17:00

Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа

2.06–20.06

⏰ 9:00–16:00

СШ №5 з поглибленим вивченням іноземних мов

2.06–13.06

⏰ 9:30–13:00

Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого

2.06–13.06

⏰ 9:00–13:00

СШ №17 ім. Володимира Вихруща

2.06–13.06

⏰ 9:00–13:00

ЗОШ №19

1–4 класи: 2.06–6.06

8–9 класи: 2.06–13.06

⏰ 9:00–13:00 (1–4 кл.), 10:00–13:00 (8–9 кл.)

Гімназія “Гармонія” (Галицький фаховий коледж)

2.06–18.06

⏰ 10:00–14:00

Школа народних ремесел

І зміна: 2.06–13.06

ІІ зміна: 18.08–29.08

⏰ 10:00–14:00

Центр творчості дітей та юнацтва

3.06–20.06

⏰ 10:00–14:00

🔎 Увага, батькам!

За детальною інформацією щодо умов участі, програм і набору дітей необхідно звертатися безпосередньо до адміністрації відповідного закладу освіти.