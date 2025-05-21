Наркотики в посилці, кишені й передачі до СІЗО: поліція Тернопільщини фіксує нові порушення

Правоохоронці Тернопільщини продовжують виявляти факти зберігання та розповсюдження заборонених речовин.

Один із випадків трапився 16 травня на вулиці Чайковського в Тернополі. Під час патрулювання поліцейські зупинили місцеву жительку, яка щойно отримала у поштовому відділенні посилку з подрібненою зеленою речовиною. Жінка зізналася, що замовила наркотики через інтернет.

Інший інцидент стався наступного дня, 17 травня, на вулиці Руській. Там військовослужбовці Нацгвардії зупинили тернополянина для перевірки документів. Під час розмови чоловік сам зізнався, що має при собі наркотичну речовину, і добровільно видав її правоохоронцям.

Ще один випадок зафіксували у Чортківському районі. До поліції надійшло повідомлення від чергового слідчого ізолятора про підозрілу передачу на ім’я одного із засуджених. Під час огляду в посилці виявили зіп-пакет із кристалічною речовиною невідомого походження.

Усі заборонені речовини вилучили та направили на експертизу. Правоохоронці з’ясовують їхнє походження, тривають перевірки.