На Тернопільщині затримали чоловіка, який намагався продати бойові гранати

Поліцейські з Борщева затримали мешканця Хмельницької області, який намагався незаконно збути боєприпаси. У чоловіка вилучили дві бойові гранати РГД-5 та запали до них.

Правоохоронці отримали оперативну інформацію про підготовку до незаконного продажу зброї. Під час спецзаходів підозрюваного затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Небезпечні предмети вилучено та скеровано на експертизу.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманому підозри за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрання запобіжного заходу.

Поліція вкотре наголошує: незаконне зберігання, придбання чи збут зброї — це кримінальний злочин, за який передбачено до 7 років позбавлення волі.