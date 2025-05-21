Загинув майже два роки тому, – Ангелом додому повертається Руслан Штокало

Підтвердилася загибель Штокала Руслана Любомировича, який народився 7 серпня 1989 року. Уродженець села Котівка, Руслан тривалий час вважався зниклим безвісти. Повідомляє Копичинецька міська рада.

На жаль, найгірші побоювання підтвердились: життя Героя обірвалося 19 червня 2023 року поблизу н.п. Діброва, Серебрянського лісництва, що на Кремінському районі Луганської області.

Руслан Штокал віддав своє життя, захищаючи Україну від ворога, до останнього подиху залишаючись вірним своїй Батьківщині. Він назавжди залишиться в наших серцях як мужній воїн та справжній патріот. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя!