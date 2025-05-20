Тернопільська влада зазіхнула на заказник — прокуратура відібрала землю через суд

Тернопільська окружна прокуратура продовжує повертати державі землі унікального природного об’єкта — гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Серетський». Господарський суд Тернопільської області задовольнив черговий позов прокуратури й визнав незаконною передачу у комунальну власність міськради ще 2 гектарів заповідної території.

Йдеться про земельну ділянку, яка, згідно з законодавством, належить до природно-заповідного фонду та повинна перебувати у державній власності. Проте, як встановили прокурори, її було неправомірно зареєстровано як сільськогосподарську та передано Тернопільській міській раді. Суд не лише скасував державну реєстрацію ділянки у кадастрі, а й припинив право комунальної власності на неї.

Варто зауважити, що це вже не перший успіх прокуратури у справі захисту заказника. Раніше виконано судове рішення про повернення ще 7 гектарів землі з незаконного володіння міськради. Тим часом триває судовий розгляд щодо ще однієї ділянки площею 10 гектарів.

У Тернополі вже стало звичним, що міська влада з підозрілою активністю «освоює» зелені зони — від скверів до заповідників. Тому повернення бодай частини цінних територій під контроль держави — важливий крок у збереженні природи та недопущенні подальшого розкрадання загального надбання.