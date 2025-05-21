Ігор Костів мав контролювати закриття диспансеру — замість цього заклад працює, а медики без зарплат

У Тернополі триває боротьба за збереження лікарсько-фізкультурного диспансеру: медики без зарплати, але не здаються

У Тернополі не вщухає протистояння навколо обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру. Майже пів року тому депутати підтримали рішення про його реорганізацію, однак колектив закладу не погоджується з таким кроком і досі продовжує працювати зі спортсменами Тернопільщини.

Ще в грудні 2024 року Тернопільська ОВА та обласна рада ініціювали реорганізацію установи. Відповідне рішення депутати прийняли на сесії 30 грудня. Відповідно до нього, диспансер мали приєднати до обласної дитячої лікарні, а будівлю – передати на баланс обласного центру сприяння територіальній обороні.

З січня 2025 року заклад офіційно перебуває в стані припинення. Як повідомляв раніше медичний директор Станіслав Ставський, працівників планували звільнити до початку травня. Однак на 19 травня ситуація залишається невизначеною.

Медики без чітких вказівок і без зарплати

Попри створену комісію з ліквідації та припинення діяльності закладу, диспансер і далі функціонує. Медики приймають спортсменів, готують документи для участі у змаганнях, здійснюють медичний супровід.

— Ми не отримали жодних офіційних повідомлень чи наказів про звільнення, – розповідає лікарка спортивної медицини Галина Назар. – Нам казали, що буде комісія, яка звільнить нас “за згодою сторін”, але нічого конкретного не відбувається. Якщо не вийдемо на роботу – нас можуть звинуватити у невиконанні обов’язків. А ми хочемо працювати, бо до нас звертаються спортсмени.

Крім того, працівники скаржаться на затримки зарплати. За перші три місяці 2025 року кошти надійшли лише 18 квітня, а за квітень грошей не виплатили взагалі.

— Нашого директора звільнили, пояснень ніхто не дає. Але ми не маємо вибору — виходимо на роботу, бо спортсмени без медичних довідок не зможуть виступати, – каже пані Галина.

Медики наголошують: якщо головна причина – в привабливому приміщенні у центрі міста, вони готові переїхати в інше, але за умови збереження закладу та колективу. Проте поки такого варіанту ніхто з чиновників не запропонував.

Підтримка спортсменів і петиція

На захист диспансеру стала і спортивна спільнота області. Відомий спортсмен Орест Небесний зареєстрував петицію до обласної ради із закликом зберегти єдиний в регіоні заклад спортивної медицини. Її опублікували 9 січня 2025 року, і вона вже набрала понад тисячу необхідних голосів.

— Так, петицію підтримали, але її можуть розглянути лише на сесії облради. Коли буде наступна – наразі невідомо, – зазначив речник облради Роман Яворський.

Реорганізація «на папері»

У Тернопільській ОВА наголошують, що офіційне рішення про реорганізацію вже є, і процес має проходити відповідно до чинного законодавства. Головою ліквідаційної комісії призначили колишнього керівника закладу Ігоря Костіва. Саме він має інформувати колектив та відповідати за кадрові рішення.

— Чому комісія не виконує покладених функцій – питання до її голови, – відповіли у пресслужбі ОВА.

Журналісти намагалися зв’язатися з Ігорем Костівим, але він не відповідає на дзвінки.

Спільні збори — найближчим часом

Медики диспансеру та представники спортивної спільноти планують провести спільні збори, щоб напрацювати подальші кроки для збереження закладу. Чи запросять представників влади, чи підуть самі на перемовини – поки що невідомо. Але в одному переконані: зволікання лише шкодить і закладу, і спортсменам, які залежать від його функціонування.

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