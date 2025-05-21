Тернопільщина втратила захисника Петра Білика

18 травня 2025 року у Підволочиську зупинилося серце воїна, повідомляють у селищній раді.

З глибоким сумом повідомляємо, що у нашій громаді перестало битися серце захисника України — солдата 182-го окремого батальйону матеріального забезпечення Збройних Сил України Білика Петра Семеновича, 1991 року народження.

Петро мужньо виконував свій обов’язок перед державою, підтримуючи наших воїнів у тилу. Його внесок у спільну справу боротьби за свободу та незалежність — неоціненний. Його життя — приклад відданості, скромності й любові до Батьківщини.

📌Прощання з Героєм відбудеться у п’ятницю, 23 травня. О 15:00 — зустріч тіла. Відразу після цього процесія вирушить на подвір’я по вулиці Данила Галицького, 94 де жив військовий. Там коротко помолимося, а далі — до храму Пресвятої Тройці УГКЦ, де відбудеться чин похорону. Поховаємо Петра на кладовищі по вулиці Богдана Хмельницького.

Світла пам’ять про Петра назавжди залишиться в серцях рідних, побратимів і вдячних українців.

Щирі співчуття родині, друзям і всім, хто знав Петра…

🇺🇦Вічна пам’ять Герою.