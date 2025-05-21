Хвилина мовчання на честь Юрія ЗЛИВКА

Юрій ЗЛИВКО був людиною, яка випромінювала світло. 51-річний тернополянин з двома вищими освітами — юридичною та економічною — зробив свій вибір без вагань, коли отримав повістку саме в день свого 50-річчя.

Підприємець, який наповнював кожен день емоціями та подіями, став надійним побратимом у стрілецькій роті. Начитаний, розумний, з великим серцем — він був готовий завжди прийти на допомогу.

“Якщо Юра того не знає, то такого, напевно, немає,” — так говорили про нього товариші по службі. Для молодших побратимів він став другим батьком, опорою і порадником.

Юрій загинув 6 вересня 2023 року поблизу Знам’янки на Донеччині, захищаючи українську землю.

За свій подвиг посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишилися дружина Лілія та троє синів — Микола, Євген і Денис, для яких він завжди був надійною опорою.