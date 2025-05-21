Тернопільщина втратила захисника Дмитра Завойського

Ще одна трагічна звістка про смерть молодого українського воїна надійшла в Борщівську територіальну громаду… Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

З сумом повідомляємо, що 18 травня 2025 року в результаті ДТП на автодорозі Мирове-Білозерськ у Донецькій області трагічно загинув командир міномета мінометного взводу, молодший сержант ЗАВОЙСЬКИЙ ДМИТРО ІГОРОВИЧ, 1993 року народження, житель міста Борщів, який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати. Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

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