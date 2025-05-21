Від 22 травня частково перекриють рух транспорту на двох ділянках на масиві «Дружба»

На черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про часткове перекриття руху транспорту з 22 травня по 12 червня на двох ділянках на масиві «Дружба». Громадський транспорт курсуватиме без змін, проте рух транспорту буде ускладнений.

Зокрема, буде частково перекрито рух транспорту на вулиці Сергія Короля, що на ділянці дороги від вулиці Львівської до вулиці Загребельної в напрямку вулиці Тролейбусної. На цьому об’єкті виконуватимуть роботи з поточного ремонту. Тут будуть встановлені дорожні знаки відповідно до схеми організації дорожнього руху (додається).

Окрім того, у зазначені дати також буде частково перекрито рух транспорту на вулиці Івана Мазепи – на ділянці дороги від вулиці Миколи Михалевича до вулиці Львівської в напрямку Майдану Перемоги. На цій ділянці проводитимуть поточний ремонт дороги. Дорожні знаки встановлять відповідно до схеми організації дорожнього руху (додається).