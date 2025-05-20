Від КРАІЛ до «ПлейСіті»: Як змінюється регулювання азартних ігор в Україні у 2025 році



Азартні ігри в Україні переживають масштабну трансформацію. З початку 2025 року замість Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) функції з контролю та ліцензування азартного бізнесу перейшли до нового державного агентства — «ПлейСіті». Що це означає для гравців, операторів та всієї індустрії онлайн казино України? Розповідаємо детально.

Ліквідація КРАІЛ — крок до оновлення

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) була заснована у 2020 році, коли азартний бізнес в Україні легалізували після багаторічної заборони. За цей час КРАІЛ встановила базові правила роботи, видала перші ліцензії і почала боротися з нелегальними операторами. Проте, із розвитком ринку і появою нових викликів постала необхідність модернізації системи регулювання.

Нове агентство «ПлейСіті»: що це і навіщо?

У березні 2025 року Кабінет Міністрів України офіційно створив «ПлейСіті» — державне агентство, що переймає всі функції КРАІЛ і має амбітну мету — цифровізація та прозорість регулювання азартних ігор.

Головне завдання «ПлейСіті» — створити автоматизовану систему видачі ліцензій, яка мінімізує корупційні ризики та людський фактор. Крім того, агентство контролюватиме ринок в режимі реального часу, боротиметься з нелегальними казино і забезпечуватиме захист прав гравців.

Хто очолює «ПлейСіті»?

Новим керівником агентства став Геннадій Новіков — колишній заступник голови КРАІЛ, що знає тонкощі гральної індустрії зсередини. Це забезпечує безперервність процесів і збереження напрацьованого досвіду.

Що зміниться для гравців та операторів?

Для гравців: очікуйте покращення безпеки, більш прозорих умов гри і механізмів захисту від ігрової залежності.

очікуйте покращення безпеки, більш прозорих умов гри і механізмів захисту від ігрової залежності. Для операторів: цифрова система ліцензування спростить подачу документів і контроль, але водночас підвищить вимоги до прозорості та відповідальності.

Чому це важливо для України?

Упровадження «ПлейСіті» — це частина ширшої реформи цифрової трансформації країни. Сучасні технології допоможуть зменшити корупцію, захистити споживачів і сприяти розвитку легального ринку азартних ігор, який приносить до бюджету сотні мільйонів гривень.

Перспективи на 2025 рік

Аналітики прогнозують, що з появою «ПлейСіті» український ринок азартних ігор стане більш зрілим і конкурентним. Очікується, що нові інструменти контролю і моніторингу покращать репутацію галузі як в Україні, так і за кордоном.

Висновок

Зміна регулятора від КРАІЛ до «ПлейСіті» — це не просто формальність. Це серйозний крок до прозорого, безпечного та сучасного ринку азартних ігор в Україні. Для гравців і операторів це шанс на стабільність та чесну гру. Для держави — додаткові надходження до бюджету та контроль над індустрією, яка має великий потенціал для розвитку.