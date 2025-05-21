Погрожував терміновою мобілізацією: на Тернопільщині викрили солдата, який навʼязував свої послуги

На Тернопільщині викрито схему ухилення від військової служби, у якій фігурує солдат одного з батальйонів. За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону йому повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

Погрожував терміновою мобілізацією

Слідство встановило, що підозрюваний пообіцяв військовозобов’язаному «вирішити питання» з непридатністю до служби за 25 тисяч доларів США. У «послугу» входило поновлення військово-облікових документів та оформлення фальшивої довідки ВЛК. Для цього солдат мав впливати на посадовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також на медичних працівників.

У разі відмови від передачі коштів, чоловікові почали надходити погрози щодо його негайної мобілізації.

Правоохоронці затримали підозрюваного під час одержання частини коштів у сумі 5 тисяч доларів США. Наразі йому обрано запобіжний захід. Триває встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до цієї корупційної схеми.

Розслідування триває

Досудове розслідування здійснюється Територіальним управлінням ДБР у Львові, за оперативного супроводу Тернопільського управління внутрішньої безпеки Нацполіції України та Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Довідка

Санкція частини 3 статті 369-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадуємо: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не доведено в установленому законом порядку та не підтверджено обвинувальним вироком суду.