На Тернопільщині – шоста ДТП за участю дітей на мотоциклах: 13-річного хлопця госпіталізували після зіткнення з авто

На Тернопільщині знову аварія за участю неповнолітнього мотоцикліста. Увечері 20 травня в селі Вільховець Чортківського району сталося зіткнення мотоцикла з легковим автомобілем.

Постраждав 13-річний хлопець, який перебував за кермом мотоцикла KOVI 300 lite. За попередніми даними, школяр допустив зіткнення з автомобілем KIA Sportage, внаслідок чого отримав численні травми. Бригада екстреної медичної допомоги доставила підлітка до лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Борщівського відділення поліції. У всіх учасників ДТП відібрали зразки крові для перевірки на наявність алкоголю в організмі.

Це вже шосте ДТП за участю дітей на мотоциклах на Тернопільщині лише за травень:

🔻 15 травня, Тернопіль.

Близько 19:00 на проспекті Степана Бандери зіткнулись легковик Chevrolet Aveo та мотоцикл Kovi. За кермом двоколісного транспорту перебував неповнолітній житель села Підгороднє Тернопільського району. Внаслідок удару хлопець отримав травми середнього ступеня важкості. Його госпіталізували до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. Поліція з’ясовує обставини аварії.

🔻 14 травня, Чортківщина.

17-річний юнак на незареєстрованому Lifan 200злетів з дороги й перекинувся. У важкому стані доправлений до лікарні з численними травмами.

🔻 10 травня, Скалатська громада.

15-річний водій мотоцикла Lifan не впорався з кермуванням і перекинувся. Постраждав сам і 18-річна пасажирка. Обоє в лікарні, хлопець — у важкому стані.

🔻 7 травня, Заводське.

На дорозі зіштовхнулися мотоцикл Lifan і авто Nissan. Постраждав 14-річний мотоцикліст з Чорткова, його госпіталізували з травмами середнього ступеня.

🔻 3 травня, Гримайлів.

Учень 10 класу на мотоциклі Mustang зіткнувся з автобусом міжміського сполучення. Підліток потрапив до Чортківської лікарні з травмами.

Кількість аварій за участю неповнолітніх водіїв мототранспорту невпинно зростає. Експерти б’ють на сполох: за останні тижні це вже шоста аварія, в якій фігурують діти, що керують мотоциклами або скутерами. Більшість таких ДТП відбуваються через:

недосвідченість водіїв,

відсутність прав,

нехтування елементарними правилами безпеки (шоломи, екіпірування),

та найголовніше — недостатній контроль з боку дорослих.

Відповідальність — на дорослих

Нагадуємо, що відповідно до законодавства України, особа віком до 16 років не має права керувати мототранспортом, а відповідальність за такі дії несуть батьки або опікуни. Несвоєчасне втручання дорослих у питання безпеки своїх дітей може мати фатальні наслідки.

Поліція та лікарі закликають:

Батьків – контролювати, чим займаються діти у вільний час, та не дозволяти керувати транспортними засобами без відповідного віку та дозволу.

Водіїв – бути особливо уважними на дорогах сільської місцевості, де все частіше трапляються ДТП за участю малолітніх мотоциклістів.