Скільки служать вініри і як продовжити їх термін служби

Усмішка – це візитівка кожної людини, і вона здатна не лише прикрасити обличчя, а й підвищити впевненість у собі. Але досить часто зустрічаються випадки, коли відновити природну білизну зубного ряду неможливо. Саме у таких випадках найкращим рішенням є вініри.

Вініри стали справжнім проривом у сфері естетичної стоматології, дозволяючи досягти ідеальної усмішки без тривалого ортодонтичного лікування. Але разом з популярністю та виникає логічне питання: як довго служать вініри і що потрібно робити, щоб вони залишалися привабливими якомога довше? Тож розглянемо, скільки служать вініри, які фактори впливають на їхню довговічність, як правильно доглядати за ними, щоб продовжити термін експлуатації, а також скільки коштують вініри різних видів.

Види вінірів та їхні особливості

Коли йдеться про зміну зовнішнього вигляду зубів, коригування їхньої форми, кольору і незначних дефектів за допомогою вінірів, у першу чергу важливо розібратися, які бувають вініри, у чому їхня різниця, і головне – як довго стоять вініри кожного типу. Адже саме від цього залежить, наскільки довго ви будете насолоджуватися ідеальною усмішкою без додаткових втручань та корекцій. Розрізняють два типи вінірів: композитні та керамічні. Обидва типи виконують однакову функцію, але їхні характеристики, вартість та термін служби суттєво відрізняються. Тож давайте детальніше зупинимося на кожному з них, щоб зрозуміти, який варіант краще підходить саме вам.

Композитні вініри

Композитні вініри виготовляються з матеріалу, схожого на той, що використовується для пломбування зубів. Вони встановлюються безпосередньо на зуб вже на першому візиті до стоматолога. А до основних переваг композитних вінірів відносять:

перед встановленням вінірів зуби не потрібно обточувати;

вартість порівняно з керамічними вінірами значно нижча;

у разі пошкодження композитні вініри можна відновити без повної заміни.

Проте композитні вініри мають і свої недоліки:

5-7 років саме скільки служать композитні вініри;

з часом можуть змінювати колір внаслідок вживання їжі з фарбувальними пігментами;

більш вразливі до механічних пошкоджень.

Керамічні вініри

Керамічні вініри виготовляються з високоякісної кераміки, яка забезпечує максимально природний вигляд зубів із довготривалим ефектом – 10-15 років, саме скільки служать керамічні вініри. Окрім цього, керамічні вініри повторюють природну текстуру емалі, не змінюють колір, навіть від кави або сигарет, та не потребують складного догляду. Але у порівнянні з композитними вінірами – мають вищу вартість, і для їх встановлення зуб потрібно обточувати мінімум на 0,3-0,7 мм, а у разі пошкодження необхідна повна заміна вініра.

Скільки тримаються вініри: фактори, які на це впливають

Тривалість служби вінірів залежить не лише від їхнього виду, але й від ряду інших факторів, зокрема:

якості матеріалу;

техніки встановлення;

індивідуальних особливостей пацієнта (прикус, скрегіт зубами);

догляду за порожниною рота;

профілактичних оглядів у стоматолога.

Що робити після закінчення терміну експлуатації вінірів?

Коли термін служби вінірів доходить до кінця або на їх поверхні спостерігаються пошкодження, важливо, перш за все, звернутися до фахівця для оцінки стану вінірів та визначення подальших дій. Наступним кроком після консультації є заміна вінірів на нові, що дозволяє відновити естетику та функціональність зубів. Однак у деяких випадках стоматолог може запропонувати альтернативні методи реставрації, такі як коронки або інші види протезування.

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