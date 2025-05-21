У Тернополі покажуть фільм «Українці на Колимі» в межах кіномарафону «Синьо-жовта стрічка»
23 травня в Тернополі відбудеться черговий показ у рамках кіномарафону «Синьо-жовта стрічка». Глядачі зможуть переглянути документальний фільм режисера Олександра Рябокриса «Українці на Колимі» — стрічку про долі українців, які пережили радянські табори в одному з найжорстокіших регіонів ГУЛАГу.
Показ фільму доповнить виступ хору «Заграва», який виконає тематичні твори, що підкреслять глибину й емоційну складову події.
📍 Дата та час: 23 травня, початок о 14:30
📍 Місце: Тернопільський Історико-Меморіальний Музей Політичних В’язнів (вул. Коперника, 4)
🎟️ Вхід вільний
Організатори заходу — Інформаційний центр підтримки ЗСУ «Шануймо Україну» та видання «Тернопіль сьогодні».
Цей захід є частиною всеукраїнської ініціативи, покликаної через кіномистецтво привертати увагу до героїчного минулого та незламного духу українців.
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