На фасаді школи №13 у Тернополі встановлять меморіальну таблицю добровольцю Віталію Олійнику

На будівлі Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевича за адресою вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 51 встановлять меморіальну таблицю загиблому випускнику школи.

Відповідне рішення прийнято на засіданні виконавчого комітету міської ради. Так, на фасаді навчального закладу розмістять меморіальну таблицю добровольцю Віталію Олійнику – бійцю 4-ої штурмової роти «Спрут» спецпідрозділу «Кракен» ГУР МО України. Таким чином школа вшановує захисника, який віддав своє життя за незалежність України.

Довідка. Віталій Олійник (позивний «Механік») народився 19 березня 1982 року. Був не лише військовим, але і справжнім героєм для своєї родини та спільноти, знаний своїм героїзмом та відданістю, прикладом для сучасників та молодого покоління. Загинув 17 жовтня 2023 року у важкому бою під час виконання бойового завдання на Харківщині. Рішенням сесії Тернопільської міської ради присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» (посмертно).