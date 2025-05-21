10:55 | 21.05.2025
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Депутат на Тернопільщині збив насмерть військового – був п’яним за кермом

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Смертельна аварія сталася 19 травня 2025 року ввечері у селі Старий Вишнівець Кременецького району. За кермом легковика перебував депутат районної ради, який, за даними слідства, сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі, чоловікові вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

За попередніми даними, депутат керував автомобілем Mitsubishi Colt, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і узбіччя, де на той момент перебував пішохід — військовослужбовець, який стояв біля свого авто ВАЗ 2109. Внаслідок наїзду чоловік загинув на місці.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного. Досудове розслідування здійснюють слідчі управління поліції Тернопільської області.

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