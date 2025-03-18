Економічні драйвери Тернопільщини: які галузі принесли найбільше податків

За січень-лютий 2025 року п’ять ключових галузей економіки Тернопільщини забезпечили надходження до зведеного бюджету на суму 1 млрд 975,2 млн гривень. Це становить 67,6% від загальних податкових платежів регіону.

До п’ятірки лідерів за обсягами сплати податків увійшли:

🔹 Державне управління, оборона та соціальне страхування – внесок у бюджет склав 544,5 млн грн. Це на 71,8 млн грн (або 15,2%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка у загальному обсязі надходжень – 18,6%.

🔹 Оптова й роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту та мотоциклів – сплачено 462,8 млн грн, що на 107,8 млн грн (30,3%) більше, ніж у 2024 році. Питома вага у бюджеті – 15,8%.

🔹 Агропромисловий комплекс, лісове та рибне господарство – загальні надходження склали 395,2 млн грн, що на 107,8 млн грн (37,5%) перевищує минулорічні показники. Частка у бюджеті – 13,5%.

🔹 Переробна промисловість – сплачено 383,8 млн грн, що на 96,0 млн грн (33,4%) більше, ніж у 2024 році. Її частка у бюджеті – 13,1%.

🔹 Транспорт, складське господарство, поштові та кур’єрські послуги – податкові надходження становили 188,9 млн грн, що на 19,9 млн грн (11,8%) перевищує минулорічні показники. Внесок у бюджет – 6,5%.

Таким чином, найбільші фінансові потоки до бюджету забезпечили сфери державного управління, торгівлі, агросектору, переробної промисловості та транспортної інфраструктури.