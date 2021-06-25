У Тернополі відбудуться безкоштовні вечірні кінопокази просто неба
Під час вечірніх кінопоказів тернополяни та гості міста матимуть змогу переглянути:
о 21:40 год. «Пропала грамота» – український радянський художній фільм кінорежисера Бориса Івченка, почасти заснований на однойменному оповіданні Миколи Гоголя;
о 23:00 год. «Дике поле» – копродукційний українсько-нідерландсько-швейцарський фільм, екранізація роману «Ворошиловград» Сергія Жадана;
о 01:00 год. «Будинок «Слово»» – український повнометражний документальний фільм 2017 року, знятий режисером Тарасом Томенком.