15:00 | 25.06.2021
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Афіша Тернополя 

У Тернополі відбудуться безкоштовні вечірні кінопокази просто неба

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Під час вечірніх кінопоказів тернополяни та гості міста матимуть змогу переглянути:

🎥 о 21:40 год. «Пропала грамота» – український радянський художній фільм кінорежисера Бориса Івченка, почасти заснований на однойменному оповіданні Миколи Гоголя;

🎥 о 23:00 год. «Дике поле» – копродукційний українсько-нідерландсько-швейцарський фільм, екранізація роману «Ворошиловград» Сергія Жадана;

🎥 о 01:00 год. «Будинок «Слово»» – український повнометражний документальний фільм 2017 року, знятий режисером Тарасом Томенком.

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