Житель Тернопілля Анатолій Галанець перетворив 500-літню липу на природний храм (Фото)

Майже 500 років тому в Почаєві святий Іов Почаївський посадив уздовж доріг липові алеї. Одна з цих лип дожила до сих пір, однак засохла. Місцевий житель, архітектор Анатолій Галанець перетворив її в природний храм Божий.

Сьогодні вулиця, на якій стоїть липа-церква, носить назву – Липова. Анатолій Галанець був палким патріотом і до останніх днів відданий сім’ї та Україні. Його серце перестало битися цього року у травні, після довгого часу боротьби, хвороба його таки здолала. Типовий Почаїв