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Житель Тернопілля Анатолій Галанець перетворив 500-літню липу на природний храм (Фото)

Irena 0 View Прокоментуй!

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Майже 500 років тому в Почаєві святий Іов Почаївський посадив уздовж доріг липові алеї. Одна з цих лип дожила до сих пір, однак засохла. Місцевий житель, архітектор Анатолій Галанець перетворив її в природний храм Божий.

Сьогодні вулиця, на якій стоїть липа-церква, носить назву – Липова.

Анатолій Галанець був палким патріотом і до останніх днів відданий сім’ї та Україні. Його серце перестало битися цього року у травні, після довгого часу боротьби, хвороба його таки здолала.

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Типовий Почаїв

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