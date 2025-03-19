З полону повернувся мешканець Тернопільщини Дмитро Галюк: головний сержант, який боронив Маріуполь

Сьогодні, 19 березня 2025 року, Україна відсвяткувала важливу перемогу у вигляді одного з найбільших обмінів полоненими. Серед 175 звільнених захисників є й наш земляк – головний сержант Дмитро Галюк із села Бариш на Тернопільщині, повідомляють у бучацькій міській раді. Дмитро провів у російському полоні майже два роки, після того, як 12 квітня 2022 року потрапив до полону під час оборони металургійного заводу імені Ілліча в Маріуполі.

Цей обмін став можливим завдяки активній роботі української команди, яка займається пошуком полонених та організацією обмінів, а також підтримці міжнародних партнерів, зокрема Об’єднаних Арабських Еміратів.

Серед інших звільнених — ще 22 захисники, у тому числі важкопоранені та ті, кого Росія переслідувала за вигадані злочини. Всі вони отримають необхідну медичну та психологічну допомогу.

Президент висловив подяку всім, хто причетний до цього обміну, та наголосив, що Україна пам’ятає кожного з наших героїв і обов’язково поверне додому всіх своїх людей.

Дмитро Галюк — це не лише символ відваги й незламності, а й символ надії для всіх українців, чиї родини чекають на повернення близьких з полону.