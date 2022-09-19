Винахідник із Тернополя: У ясну погоду будинок опалює сонце, в похмуру – саморобні обігрівачі

Безкоштовне тепло

Влад Боярський із Шумська Тернопільської області – художник, за освітою – економіст, а за покликанням – місцевий Кулібін. Винахідник-самоучка ще років сім тому подивився в газову квитанцію, хмикнув – і вирішив відмовитися від блакитного палива, що постійно дорожчає. Довелося трохи попотіти, змінити пензель на викрутку та інший інструмент – і незабаром Влад Боярський змонтував на даху приватного будинку повітряний колектор.

Принцип такий: колектор на даху нагрівається сонцем, в нього надходить повітря, яке жене від вхідних дверей будинку повітряний компресор, додатково очищаючи його. Вже нагріте в колекторі повітря пластиковими трубами повертається назад у будинок. На вході труби у приміщення прогрівається до +40 градусів, розподіляючись по кімнатах, температура падає до +20.

Як зробити такий колектор – Влад Боярський із задоволенням розповідає всім охочим, навіть дає схеми. Можна придбати і готовий, наприклад, у Польщі, але доведеться викласти кругленьку суму.

– Повітря надходить у колектор, проходячи під профільним листом, пофарбованим у чорний матовий колір, все це знаходиться під товстим склом, – пояснює винахідник. – Моя система опалення працює за принципом печі в машині – холодне повітря надходить на теплий радіатор, і звідси до салону повертається гаряче повітря. Це не сонячна батарея, а реактор холодного синтезу, колектор, у якому нагрівається холодне повітря. Чорна машина на сонці навіть узимку нагріється, правда? І тут так само – колектор чорний усередині та зверху покритий чорною матовою фарбою, працює як лінза.

Три кімнати площею 78 квадратних метрів нагріваються за півгодини. Каркас колектора зроблений з дерева, все фарбоване – і метал, і дерево, щоб не довелося через пару років міняти. На момент побудови колектора близько семи років тому за все про все митець виклав тисячу гривень.

Економія – у 20 разів

У сонячну погоду Влад Боярський взагалі не платить за опалення. А коли сонце заходить – включає електрообігрівачі, які, до речі, теж робить сам – вуглецеві, з керамічної плити. Вони у 20 разів економніші, ніж звичайні.

– Фішка в тому, що вони споживають 100-150 ват – трохи більше лампочки, – пояснює «КП в Україні» Влад Боярський. – А ті, що в магазині – 2-3 кіловати – у 20 – 30 разів більше споживають.

Як зробити такий обігрівач, на відміну повітряного колектора, Влад розповідати не хоче – це його ноу-хау. У його будинку такі працюють шість років. Щоб протестувати їх, у ванній кімнаті взагалі не вимикав обігрівач три роки. Так, влітку у ванній час було спекотно, зате рушники завжди сухі.

– Термін експлуатації – років 200! Ні тріщини, ні сколу немає – можуть працювати безперервно, – звітує винахідник. – Лічильник його майже не помічає. Коли він уже прогрітий – споживає 90 ват, менше лампочки. Його витримає будь-яка проводка, навіть найгірша.

Пристойні апартаменти можна обігріти невеликим пристроєм розміром 60 на 60 см. Фото: особистий архів Влада Боярського

Керамічна плита сама нагрівається до 70 градусів максимум – терморегулятори не потрібні. Якщо поставити на обігрівач таймер, нагадує Влад Боярський, вдасться опалювати будинок ще дешевше. Ціна таймера у магазині – 120 гривень.

– Я взимку плачу за електрику 900 гривень на місяць – за все: бойлер, пральна машина, вся побутова техніка плюс обігрівачі та світло, – зазначає Влад Боярський. – За газ – лише за газову плиту, виходить 150 гривень.

Декілька років тому потроху пішли замовлення на такі обігрівачі. Наразі, за словами художника, спостерігається ажіотаж – особливо серед мешканців територій, що були в окупації.

Тож картини Влад Боярський поки що закинув – робить обігрівачі. Технічні навички отримав на «Електронмаші» у Києві – працював на заводі десять років, тож складання та налагодження електроприладів йому не знайомі.

ТТХ

Вуглецевий керамічний обігрівач

Розмір – 60х60 см

– 60х60 см Товщина – 2 см

– 2 см Кріплення – 3 дюбелі

– 3 дюбелі Потужність – 150 ват

– 150 ват Температура нагріву – 70 градусів

– 70 градусів Ціна – 900 гривень

– 900 гривень Термін виконання – тиждень

КП