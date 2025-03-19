У Підволочиській громаді відзначили обдарованих учнів

Вшанування талановитої молоді стало доброю традицією у Підволочиській громаді. Попри складні умови навчання, пов’язані з війною, повітряними тривогами та онлайн-заняттями, учні демонструють наполегливість і досягають значних успіхів.

19 березня відбулася урочиста зустріч із переможцями шкільних і обласних олімпіад, конкурсу-захисту Малої академії наук України та їхніми наставниками.

Селищний голова Віталій Дацко та начальниця відділу освіти Галина Сакевич привітали учасників, побажавши їм здоров’я, наснаги, нових досягнень і Божого благословення.

“Ви – наша гордість і майбутнє. Щороку вражаєте своїми успіхами, і ми докладемо всіх зусиль, щоб підтримати вас на цьому шляху”, – зазначив Віталій Дацко.

У ході заходу переможцям урочисто вручили сертифікати на отримання стипендії голови Підволочиської селищної ради.

Юрій Місько, учень 8 класу Підволочиського ліцею ім. І. Франка, переможець конкурсу-захисту МАН (українська мова), обласної олімпіади з математики, призер олімпіад з інформатики та фізики.

Христина Кріпак, учениця 10 класу Підволочиського ліцею ім. І. Франка, переможниця конкурсу-захисту МАН (етнологія).

Адріана Будник, учениця 9 класу Качанівського ліцею, переможниця конкурсу-захисту МАН (всесвітня історія).

Призери отримуватимуть стипендії протягом трьох місяців.

Зустріч пройшла у теплій і натхненній атмосфері. Учні ділилися своїми досягненнями, мріями та планами на майбутнє.

Щиро вітаємо наших переможців і бажаємо їм нових звершень та яскравих успіхів.