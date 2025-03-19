За кожного з нас загинув молодий захисник Андрій Антонюк з Тернопільщини

Скалатський край у скорботі, повідомляють у міській раді.

Захищаючи Україну, за мир і спокій нашої землі життя своє віддав молодий житель с.Остапʼє – Антонюк Андрій Васильович 2-го червня 1999 року народження.

Ціною свого життя він здійснив найбільший подвиг за незалежність України. Назавжди його ім’я буде вписане в історію нашої громади та України, як воїна – Героя.

Приносимо свої співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам загиблого.

Вічна пам’ять та вічна слава воїну Андрію…