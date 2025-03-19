Підприємець з Тернополя організував незаконний виїзд 122 чоловіків за кордон, 32 з яких не повернулись

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури повідомили про підозру 38-річному підприємцю з Тернополя у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Підприємець організував схему, за якою військовозобов’язані чоловіки отримували можливість виїхати за кордон під виглядом водіїв міжнародних вантажних перевезень.

За даними слідства, чоловік, маючи ліцензію на міжнародні перевезення, вносив дані військовозобов’язаних до інформаційної системи “Шлях”. Це дозволяло їм безперешкодно перетинати кордон. В обмін на винагороду він записував охочих до виїзду, які не мали законних підстав для виїзду за кордон, як водії свого підприємства.

Згідно з інформацією, 122 особи незаконно перетнули кордон, і 32 з них після перетину кордону не повернулися назад. Під час обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваного були вилучені мобільні телефони, комп’ютерна техніка та чорнові записи, що підтверджують його причетність до злочину.

Слідчі Тернопільського райуправління поліції та оперативники УСБУ в Тернопільській області наразі тривають розслідування.