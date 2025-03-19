Підволочиську громаду зобов’язали сплатити понад 480 тис. грн за забруднення земель

Ще в 2021 році фахівці Державної екологічної інспекції в Тернопільській області провели планову перевірку щодо дотримання природоохоронного законодавства Підволочиською селищною радою. Під час інспекції виявлено численні порушення, зокрема засмічення земельних ділянок на території громади.

Згідно з результатами аналізу ґрунтових проб, інспектори розрахували завдану шкоду, яка становила 484 254 грн через забруднення земельних ресурсів. Оскільки громада не виконала зобов’язання щодо відшкодування шкоди та не усунула порушення, прокуратура подала позов в інтересах держави до Підволочиської селищної ради.

Господарський суд Тернопільської області ухвалив рішення задовольнити позов прокуратури, зобов’язавши громаду сплатити кошти до державного бюджету.

Цей випадок ще раз підтверджує, що покарання за порушення екологічних норм є неминучим.