13:55 | 23.04.2025
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За добу рятувальники Тернопільщини ліквідували 8 пожеж

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Горіли суха трава, сміття, господарські та закинуті будівлі. Найбільші інциденти — у селах Мала Іловиця та Космирин, де вогонь знищив покрівлі господарських будівель. У Бережанах палала закинута дерев’яна споруда. Завдяки оперативним діям вдалося врятувати 3 будівлі.
🔥 Суху траву гасили у Кременці, Циганах, Тернополі, Постолівці — площа загорянь сягала від кількох сотих до 0,065 га.
Усі пожежі локалізовані, постраждалих немає. Причини виникнення та розміри збитків встановлюються.
❗ Закликаємо мешканців області не палити суху рослинність та сміття. Це шкодить довкіллю, загрожує майну й життю, а головне — за це передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.
📞 У разі небезпеки — телефонуйте 101.

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