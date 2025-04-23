За добу рятувальники Тернопільщини ліквідували 8 пожеж

Горіли суха трава, сміття, господарські та закинуті будівлі. Найбільші інциденти — у селах Мала Іловиця та Космирин, де вогонь знищив покрівлі господарських будівель. У Бережанах палала закинута дерев’яна споруда. Завдяки оперативним діям вдалося врятувати 3 будівлі.