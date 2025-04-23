За добу рятувальники Тернопільщини ліквідували 8 пожеж
Горіли суха трава, сміття, господарські та закинуті будівлі. Найбільші інциденти — у селах Мала Іловиця та Космирин, де вогонь знищив покрівлі господарських будівель. У Бережанах палала закинута дерев’яна споруда. Завдяки оперативним діям вдалося врятувати 3 будівлі.
Суху траву гасили у Кременці, Циганах, Тернополі, Постолівці — площа загорянь сягала від кількох сотих до 0,065 га.
Усі пожежі локалізовані, постраждалих немає. Причини виникнення та розміри збитків встановлюються.
Закликаємо мешканців області не палити суху рослинність та сміття. Це шкодить довкіллю, загрожує майну й життю, а головне — за це передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.
У разі небезпеки — телефонуйте 101.