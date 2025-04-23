Зрив змагань: ліквідують єдиний спортдиспансер на Тернопільщині

Понад п’ять тисяч спортсменів з Тернопільщини ризикують пропустити свої змагання. Усе через реорганізацію єдиного ліцензованого закладу, де проходять обовʼязкові медогляди й де отримують допуск до занять. Фізкультурний диспансер із кількома десятками фахівців просто закривають, а спортсменів направляють до звичайних поліклінік.

Чому закривають медичний центр? І куди спортсменам йти на медогляд? Відповіді на ці запитання шукали наші кореспонденти.

Назарій Покойовий – майстер спорту міжнародного класу з велосипедного спорту, багаторазовий чемпіон України. Двічі на рік у Тернопільському обласному лікарсько-фізкультурному диспансері він робить обов’язковий профілактичний чекап всього організму.

Назарій Покойовий, учасник збірної України з велоспорту:

За відсутності медогляду не можливо отримати заявку на змагання і відповідно не можна брати участь в змаганні.

Наступне змагання у Назарія за два місяці, але огляд вирішив не відкладати, адже диспансер працює лише до кінця квітня. Рішення про його реорганізацію, за поданням ОВА, обласна рада ухвалила ще торік. І вже з травня спортсменам пропонують звертатися до звичайних поліклінік.

Назарій Покойовий, учасник збірної України з велоспорту:

Якщо чесно, я ще уявлення не маю, як це має відбуватися. До окремого лікаря там по два місяці черга, а таких лікарів треба шість пройти, і до кожного записатися і потрапити за два місяці вперед – це дуже складно.

Вимога щодо обов’язкових медоглядів діє для всіх українських спортсменів. Проходити їх вони мають в спеціалізованих закладах. На Тернопільщині цей диспансер – єдиний в області має ліцензію. Тут обслуговують понад п’ять тисяч спортсменів. Лілія Проць – чемпіонка світу з паверліфтингу, володарка понад тридцяти рекордів України. Переконана: такі зміни можуть нашкодити всім спортсменам краю.

Лілія Проць, чемпіонка світу з паверліфтингу:

У мене, наприклад, травма легенька. Я можу прийти сюди в диспансер – мене оглядає травматолог і лікар спортивної медицини. Вони визначають, чи можна якісь препарати, мазі. Чому разом? Тому що ми беремо участь у змаганнях, є допконтроль. Не просто так взяти якусь мазь чи якусь там пігулку, чи укол, як для простих людей – це грозить дискваліфікацією, штрафами.

У фізкультурному диспансері нині на пів ставки працюють 26 медиків. Після реорганізації залишити планують лише кількох медсестер та чотирьох лікарів спортивної медицини, решту звільнити. Будівлю передати під ветеранський хаб. А працівників перевести в кімнатку в дитячій поліклініці.

Ніна Марків, лікарка спортивної медицини:

Реорганізація закладу шляхом приєднання до обласної дитячої лікарні. Приєднання нема, а йде просто ліквідація.

Переходити працювати до дитячої поліклініки лікарі відмовилися не лише з солідарності до колег, а й до спортсменів.

Галина Назар, лікарка спортивної медицини:

Там спортсмену, щоб пройти медогляд, потрібно принаймні два тижні. А це повністю зривається тренувальний процес і змагальний процес.

На підтримку спортсменів і працівників диспансеру виступила частина обласних депутатів та місцеві ветерани. Бійці відмовилися прийняти це приміщення для свого хабу.

Віталій Мариновський, співзасновник ГО “Рух ЗСУ”:

Я особисто і мої побратими не бачимо потреби в теперішній час в облаштуванні під нас якихось приміщень. Ми проти того, аби в спортсменів забирали їхні приміщення, у лікарів – роботу і приміщення.

Медики згодні перейти працювати навіть в дитячу поліклініку, але всім колективом, і в окреме відділення, яке для них створять. Тим часом від січня всі працюють без зарплати.

Ніна Марків, лікарка спортивної медицини:

Зараз весна, змагання, підготовка до Європи, до світу, до Паралімпіади. І якщо я не прийду, то значить їх підведу. У мене ще хоч пенсія є, а в людей взагалі нічого нема.

Зарплату працівникам диспансеру одразу після приїзду нашої знімальної групи в обласній військовій адміністрації пообіцяли таки виплати. Спортсмени зареєстрували петицію із проханням скасувати реорганізацію. Документ набрав необхідну кількість голосів, але його так і не розглянули. Реорганізацію закладу в ОВА пояснюють так.

Ольга Ярмоленко, директорка департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА:

Перше – це те, що заклад, лікарсько-фізкультурний диспансер, не відповідає мінімальним базовим напрямам медичного обслуговування, і тому не ввійшов у спроможну мережу. І друге – це те, що заклад не законтрактувався із НСЗУ. – Тобто потрібно було зробити відповідні ремонти, облаштувати пандуси, виділити на це все кошти з обласного бюджету й облаштувати? – Департамент охорони здоров’я – це не обласна рада.

Олег Сиротюк, депутат Тернопільської обласної ради:

У грудні 2024 року за поданням військової адміністрації був фактично єдиний аргумент – фінансово недоцільно утримувати даний заклад. На січень 2025 року вільних залишків коштів обласного бюджету ще було 180 мільйонів. Для того, аби фінансувати цей заклад, торік було витрачено два з половиною мільйони.

Директорка профільного департаменту запевняє: роботу в дитячій лікарні запропонували всім працівникам диспансеру. Наразі погодилася лише одна медсестра. Також вони знайшли й працевлаштували одного лікаря спортивної медицини, який вже проводить огляди.

Ольга Ярмоленко, директорка департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА:

– Тобто на цей вид діяльності вже ліцензія є? – Подані зміни до ліцензії, яка в закладі вже є. Моє завдання як директора Департаменту – забезпечити, аби така послуга була, і ця послуга є на сьогодні. Ми звертаємося до цих же лікарів спортивної медицини – ми їх шукаємо. Це дуже рідкісна спеціальність. В Україні їх є всього 121.

Якщо до травня обласна рада не скасує свого рішення про реорганізацію диспансеру, то на спортивну спільноту Тернопільщини чекає справжній колапс – кажуть експерти. Медичні огляди для допуску спортсменів до змагань і тренувань робити буде нікому. Аби отримати ліцензію у закладі має бути мінімум двоє лікарів спортивної медицини.

за матеріалами: Подробиці