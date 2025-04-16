«Чорний» продаж велосипедів у Тернополі

У Тернополі фахівці підрозділу фактичних перевірок Головного управління ДПС в області виявили грубі порушення у сфері торгівлі складною побутовою технікою. Один із місцевих підприємців реалізовував електричні велосипеди з повним ігноруванням норм чинного законодавства.

Як з’ясували податківці, продавець не використовував реєстратор розрахункових операцій (РРО/ПРРО) і не надавав покупцям фіскальних чеків. Це позбавляло клієнтів основних прав: від гарантійного обслуговування до можливості повернення товару чи доведення факту покупки.

Окрім цього, ревізія виявила низку інших серйозних порушень:

підприємницька діяльність велася без належного обліку товарів;

були зафіксовані випадки використання незареєстрованих найманих працівників;

доходи декларувалися на вкрай низькому рівні. Так, за весь 2023 рік підприємець задекларував лише 10 тис. грн, а за 2024 рік – 56 тис. грн, що виглядає сумнівно з огляду на те, що вартість одного електровелосипеда значно перевищує ці суми.

За результатами перевірки підприємцю донараховано понад 500 тисяч гривень штрафів, а також зобов’язано офіційно оформити працівників.

У ДПС Тернопільської області вкотре наголошують: фіскальний чек – це не формальність, а ваш інструмент захисту прав споживача. Він гарантує легальність покупки, можливість обміну чи повернення товару, а також забезпечує надходження до бюджету.

Податкова служба закликає усіх підприємців регіону діяти у правовому полі: реєструвати РРО/ПРРО, видавати фіскальні чеки, офіційно працевлаштовувати працівників та чесно декларувати доходи. Дотримання законодавства – це не лише обов’язок, а й внесок у розвиток справедливої економіки, підтримку соціальних гарантій і зміцнення держави.

Пам’ятаймо: чесний бізнес – це повага до клієнтів, відповідальність за свою репутацію та громадянська позиція.