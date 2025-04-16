Місія порятунку: у Бучачі рятувальники дістали собаку з колодязя

16 квітня у місті Бучач трапилася незвичайна надзвичайна ситуація: на приватному подвір’ї до глибокого колодязя впала собака. Бідолашна тварина не могла вибратись самостійно й опинилася у пастці, повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.

На допомогу прийшли рятувальники ДСНС. Оперативно прибувши на місце виклику, фахівці за допомогою спеціального спорядження спустилися до колодязя й успішно витягнули чотирилапого на поверхню.

На щастя, тварина не постраждала. Її господарі не приховували емоцій — з полегшенням і вдячністю зустріли улюбленця та щиро дякували рятувальникам за професіоналізм і небайдужість.