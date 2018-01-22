Павло Доскоч став «Заслуженим артистом України»

Співак, композитор з Тернопільщини Павло Доскоч отримав звання “Заслуженого артиста України”. Відповідний Указ Президент Петро Порошенко підписав 20 січня.

Крім того, державні відзнаки отримала ще низка діячів культури. Нагородження приурочене Дню соборності України.

Нагороду Павлу Доскочу вручив Президент України Петро Порошенко.

Довідково. Народився Павло Доскоч у м. Хоросткові Гусятинського району, в сім’ї робітників. У батьків це була друга дитина. Закінчив Хоростківську середню школу і вступив на музично-педагогічний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту. Після закінчення ВНЗ працював вчителем музики у Тернопільській загальноосвітній школі 27. З молодих студентських років Павло відчув у собі прагнення до пісенної творчості, саме в цей юнацький період, – період закоханості, була написана його перша і одна з кращих пісень “Падала зірка”.