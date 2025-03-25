Кадрові зміни в обласній державній адміністрації

Начальник обласної військової В’ячеслав Негода підписав розпорядження про покладення обов’язків начальника управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації.

З 25 березня 2025 року виконання обов’язків начальника управління покладено на Галину Володимирівну Берекету.

✅Галина Берекета має великий досвід роботи у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою, захисту довкілля та використання природних ресурсів.

З 2013 року по 2021 рік працювала головним спеціалістом в управлінні житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської обласної державної адміністрації.

З лютого 2021 року дотепер обіймала посаду начальника управління регіонального розвитку Збаразької міської ради.