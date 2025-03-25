Найпоширеніші алергени: що найчастіше викликає реакцію у дітей і дорослих

Алергія – це гіперчутлива реакція імунної системи на певні речовини, які в нормі не становлять загрози. Вона може викликати висипання на шкірі, проблем із диханням, набряків та навіть анафілаксії. У дітей і дорослих реакції можуть виникати на різні алергени, і важливо знати, як їх розпізнати та уникнути. Докладніше про види алергічних реакцій та способи боротьби з ними можна дізнатися на сайті alergia.com.ua/. У цій статті ми розглянемо найпоширеніші алергени та методи профілактики.

1. Харчові алергени

Харчова алергія Часто розвивається у дитячому віці, проте може залишатися і в дорослому житті. Найпоширеніші продукти, що викликають реакцію:

Молоко та молочні продукти (коров’ячий білок)

(коров’ячий білок) Яйця (білок яєць – сильний алерген)

(білок яєць – сильний алерген) Горіхи (арахіс, мигдаль, волоський горіх, фундук)

(арахіс, мигдаль, волоський горіх, фундук) Риба та морепродукти (креветки, мідії, кальмари)

(креветки, мідії, кальмари) Пшениця та глютен (білок, що міститься у злаках)

(білок, що міститься у злаках) Соя (міститься в багатьох перероблених продуктах)

(міститься в багатьох перероблених продуктах) Мед (продукти бджільництва можуть викликати сильні реакції)

Як уникнути? – Завжди перевіряйте склад продуктів, особливо дитячого харчування. У разі підтвердженої алергії слідкуйте за прихованими джерелами алергену в соусах, хлібобулочних виробах, цукерках.

2. Пилкові алергени (сезонна алергія, поліноз)

Пилкова алергія викликає сінну лихоманку (алергічний риніт), яка проявляється чханням, свербежем в носі та очах, сльозотечею. Найпоширеніші джерела:

Дерева: береза, дуб, вільха, тополя

береза, дуб, вільха, тополя Злакові трави: жито, пшениця, тимофіївка

жито, пшениця, тимофіївка Бур’яни: амброзія, полин, лобода

Як уникнути? – У період цвітіння тримайте вікна закритими, користуйтеся очищувачами повітря, носіть сонцезахисні окуляри на вулиці, приймайте антигістамінні препарати за призначенням лікаря.

3. Побутові алергени

Деякі речовини у повсякденному житті можуть викликати сильну алергічну реакцію:

Домашній пил (містить пилових кліщів – основний алерген)

(містить пилових кліщів – основний алерген) Спори плісняви (у вологих приміщеннях, ванній, підвалах)

(у вологих приміщеннях, ванній, підвалах) Шерсть тварин (білки у слині, лупі та сечі собак, котів)

(білки у слині, лупі та сечі собак, котів) Хімічні речовини (пральні порошки, освіжувачі повітря, косметика)

Як уникнути? – Регулярно провітрюйте приміщення, використовуйте пилососи з HEPA-фільтрами, мінімізуйте контакт з подразниками, вибирайте гіпоалергенну косметику.

4. Лікарські препарати

Деякі ліки можуть викликати серйозні алергічні реакції:

Антибіотики (пеніцилін, цефалоспорини)

(пеніцилін, цефалоспорини) Протизапальні препарати (ібупрофен, аспірин)

(ібупрофен, аспірин) Анестетики (лідокаїн, новокаїн)

(лідокаїн, новокаїн) Йодовмісні препарати (контрастні речовини для МРТ/КТ)

Як уникнути? – Перед прийомом нового препарату завжди повідомляйте лікаря про алергічні реакції, уникайте самолікування.

5. Укуси комах

Отрута деяких комах може спричиняти серйозні алергічні реакції, аж до анафілактичного шоку. Найнебезпечніші:

Оси та бджоли

Шершні

Комарі та мурахи (у людей із сильною чутливістю)

Як уникнути? – Не залишайте солодку їжу та напої відкритими на природі, носіть закритий одяг, використовуйте репеленти. При сильній реакції завжди майте при собі автоін’єктор адреналіну (епінефрину).

6. Метали та латекс

Деякі люди мають контактну алергію на:

Нікель (ювелірні вироби, застібки, монети)

Латекс (медичні рукавички, повітряні кульки)

Як уникнути? – Вибирайте гіпоалергенні матеріали, носіть прикраси з чистого золота або срібла.

Що робити при алергічній реакції?

Якщо у вас або вашої дитини виникли симптоми алергії:

Прийміть антигістамінний препарат (за рекомендацією лікаря).

Виключіть контакт з алергеном.

У разі сильної реакції (набряк, утруднене дихання) – викличте швидку допомогу.

При харчовій алергії промийте рот і випийте багато води.

Алергени оточують нас скрізь – у їжі, повітрі, побуті. Найважливіше – вчасно виявити причину реакції та навчитися уникати контактів із тригерами. Якщо ви помічаєте у себе або своїх близьких часті алергічні прояви, зверніться до лікаря для тестування та отримання рекомендацій щодо лікування.